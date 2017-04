Des braseros installés contre le gel dans les vergers

Art Brussels : 35e édition du marché d’art contemporain

Art Brussels a été lancé jeudi pour 4 jours à Tour et Taxis, avec la remise du prix Discovery à la galerie ixelloise Harlan Levey Projects et du prix Solo à l'artiste visuel français Benoît Maire. Pour cette édition, 145 galeries de 28 pays différents seront représentées, dont 26 issues de Belgique. Elles s'illustreront dans les catégories Prime pour les artistes confirmés et internationalement reconnus, Discovery pour les créatifs émergents, et Rediscovery pour un accent sur des œuvres de 1917 à 1987.

Art Brussels : 35e édition du marché d’art contemporain

