Blanche interprète "City lights" en live sur MNM

La cueillette des tulipes est ouverte à Berendrecht

Quand on vous parle de tulipes, vous pensez à Amsterdam et certainement aux Pays-Bas. Pourtant les premiers bulbes de tulipes sont arrivés en Europe occidentale via le port d’Anvers, depuis la Turquie. En 2012, on a célébré les 450 ans de cet anniversaire par une gigantesque cueillette de tulipes à Berendrecht, au nord d’Anvers. Le succès a été tel que la cueillette a lieu depuis tous les 2 ans.

