Pourquoi les Turcs de Belgique ont-ils dit oui au référendum ?

Une initiative lancée par le jeune Bruxellois Jonathan Lambinet, réalisateur et producteur de la chaîne YouTube belge "Would You React ?" a déjà permis de récolter 9.000 euros pour les personnes vivant dans la rue de la capitale. Au départ, Lambinet (31 ans) avait récolté 1.500 euros et filmé comment il remettait cet argent en coupures de 5 euros (accompagnés d’un mot d’un donateur) à une série de sans-abri. Le geste a ému aux larmes nombre de personnes recevant ainsi 50 euros, mais la vidéo placée sur YouTube a aussi touché beaucoup de citoyens, qui ont fait un don à leur tour. Jonathan Lambinet est ravi : "Les gens sont prêts à donner pour une bonne cause, mais ils veulent être certains que leur argent arrive à bon port", indiquait le jeune homme au quotidien Het Nieuwsblad.

