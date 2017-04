Les jeunes mis sous pression pour leurs prestations

Le centre de bronzage interdit pour certains types de peau

Le ministre fédéral des Consommateurs, Kris Peeters, va renforcer la règlementation des centres de bronzage. L’an dernier, des infractions ont en effet été constatées dans presque tous les centres contrôlés. Dorénavant, les centres devront mettre leurs clients en garde contre les dangers des bancs solaires, dont une utilisation prolongée est cancérigène. Les centres ne pourront plus non plus accepter des mineurs d’âge.

