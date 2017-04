Les touristes belges aussi retournent en Tunisie

Les jeunes mis sous pression pour leurs prestations

Récolter de bons points aux examens, réaliser de belles prestations à l’école et dans les activités de détente : les jeunes sont de plus en plus sous pression. C’est ce qu’a pu constater l’équipe du magazine Pano (VRT), qui présente un reportage ce mercredi soir. Les jeunes ont avoué souffrir de stress, à l’école, mais aussi sur internet ou sur le terrain de sport. Près de 40% des Flamands âgés de 14 à 25 ans souffrent de problèmes psychiques, face aux attentes de la société.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Les jeunes mis sous pression pour leurs prestations

Récolter de bons points aux examens, réaliser de belles prestations à l’école et dans les activités de détente : les jeunes sont de plus en plus sous pression. C’est ce qu’a pu constater l’équipe du magazine Pano (VRT), qui présente un reportage ce mercredi soir. Les jeunes ont avoué souffrir de stress, à l’école, mais aussi sur internet ou sur le terrain de sport. Près de 40% des Flamands âgés de 14 à 25 ans souffrent de problèmes psychiques, face aux attentes de la société.