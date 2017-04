Une baleine boréale nage au large d’Ostende

Aussi appelée baleine du Groenland, ce mammifère marin mesurant 20 mètres de long et pesant jusqu’à 100 tonnes est visible depuis vendredi au large de la côte belge, à hauteur du domaine de Raversijde. D’après l’organisation environnementale Natuurpunt, il s’agit d’un animal spectaculaire qui n’a jamais été observé en Belgique auparavant.

"Cette baleine évolue généralement dans les eaux arctiques et a une préférence pour la banquise", indique Dominique Verbelen de Natuurpunt. Il y aurait environ 10.000 à 40.000 individus au monde.

L’organisation estime que la baleine visible actuellement au littoral a déjà été observée en février au large des îles Scilly et l’an dernier au large de la Bretagne.