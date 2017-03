Récupérer ses automatismes après une période d'hivernage

5.000 coureurs à l'urban trail à travers Gand

Après Anvers, il y a deux semaines, c’était au tour de Gand d’être traversé ce dimanche par un urban trail. Il s’agit d’une course à pied dans la ville à travers les plus belles places, les bâtiments historiques classés et les ruelles oubliées. 5.000 participants étaient présents au départ, soit autant que l’année dernière. 16 endroits emblématiques gantois jalonnaient le parcours notamment le Plantentuin de l’université, le Centre international de Congrès et le musée SMAK. Le prochain urban trail aura lieu à Hasselt.

