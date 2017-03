Une visite de la rétrospective Rik Wouters avec Frederik Leen

Le couple royal en visite d’Etat au Danemark

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont envolés ce mardi vers Copenhague, pour une visite d’Etat de 2 jours au Danemark. La Belgique est représentée dans son intégralité, les ministres-présidents des Régions et des Communautés du pays étant du voyage, tout comme le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Pieter De Crem. C'est la première visite d'Etat du roi et de la reine au Danemark, la dernière remonte à plus de 20 ans.

