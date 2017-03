Des webcams à la Côte pour attirer les touristes

Quoi de neuf en Flandre ?

Au lendemain de l'attentat de Londres nous recevons ce jeudi notre collègue Rudi Vranckx, reporter de guerre à la VRT qui a couvert plusieurs conflits, notamment en Syrie. Rudy Vranckx a réalisé un reportage en quatre parties, diffusé sur la chaîne Canvas intitulé "IS in het vizier" (L'Etat islamique en ligne de mire). Notre collègue s'est lancé un défi, malgré les menaces qui pèsent sur les journalistes, approcher au plus près l'EI afin de tenter de comprendre les mécanismes de recrutement de ce qu'il appelle un "trou noir".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Quoi de neuf en Flandre ?

Au lendemain de l'attentat de Londres nous recevons ce jeudi notre collègue Rudi Vranckx, reporter de guerre à la VRT qui a couvert plusieurs conflits, notamment en Syrie. Rudy Vranckx a réalisé un reportage en quatre parties, diffusé sur la chaîne Canvas intitulé "IS in het vizier" (L'Etat islamique en ligne de mire). Notre collègue s'est lancé un défi, malgré les menaces qui pèsent sur les journalistes, approcher au plus près l'EI afin de tenter de comprendre les mécanismes de recrutement de ce qu'il appelle un "trou noir".