Une amitié née du drame : Hassan a aidé Walter à Zaventem

Au-delà de la souffrance, de la peur et de l’immense tristesse, les attentats à Zaventem et Maelbeek ont aussi fait naître des amitiés. Comme celle qui unit maintenant Walter Benjamin et Hassan Elouafi. Le premier a perdu une jambe dans la seconde explosion du double attentat-suicide à Brussels Airport. Le second, qui est agent de sécurité à l’aéroport, lui a porté secours, au péril de sa propre vie.

