Une minute de silence au métro Maelbeek

Tout comme ils l’avaient fait un peu plus d’une heure plus tôt devant l’aéroport de Zaventem, le couple royal, la délégation des personnalités politiques, les représentants des services de secours, mais aussi les familles et proches des victimes et les survivants au drame du 22 mars 2016 ont observé ce mercredi matin une minute de silence à 9h11 à la station de métro ravagée par un attentat-suicide qui a fait 16 morts et de nombreux blessés.

