Blanche avec "City Lights" à l’Eurovision 2017

Maggie De Block : "Les assureurs ont laissé tomber les victimes des attentats"

Les attentats du 22 mars à Bruxelles et Zaventem ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Un an plus tard, seuls 15% des victimes ont été entièrement dédommagées. Il s’agit en général de familles de personnes décédées. Selon la ministre de la Santé Maggie De Block, "c'est anormal et "inacceptable". Ce jeudi, la coupole des compagnies d'assurance Assuralia demande de la compréhension pour la manière d'appréhender la situation.

