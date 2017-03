Durbuy s'inquiète des projets touristiques de Marc Coucke

L’homme d’affaire flamand Marc Coucke a de grands projets touristiques pour Durbuy, la plus petite ville de Belgique, située en province de Luxembourg. Il projette d’y installer un parc d'aventure et a aussi racheté plusieurs hôtels et restaurants du centre de Durbuy. Sur place, tout le monde n'applaudit pas à l'arrivée de Marc Coucke. Certains, comme Chantale de SOS Durbuy redoute l’arrivée en masse de touristes et les projets qui défigureraient la ville et la nature.

