La première ferme verticale d’intérieur d’Europe est belge

La population de la terre grandit et l’un des enjeux du futur sera de pouvoir produire assez de nourriture pour tous. De nombreuses organisations et d’entreprises cherchent des solutions créatives. L’une d’elles est installée à Beveren-Leie, en Flandre occidentale. Il s’agit d’une ferme d’intérieur verticale - la première d’Europe - installée par l’entreprise Urban Crops. Les plantes y poussent sous des lampes LED. Elles poussent même nettement plus vite de la sorte que dans une culture traditionnelle.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

