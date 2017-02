Les voitures peuvent être recyclées à 97%

L’enlèvement du train attend la fin de l’enquête sur l'accident

Le trafic ferroviaire n’était toujours pas rétabli depuis et vers la gare de Louvain, ce dimanche, à la suite du déraillement d’un train samedi midi, qui a fait un mort et 27 blessés. Le parquet devait terminer son enquête sur les circonstances exactes de l’accident et de la mort d’un passager de 21 ans. Le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, préparait déjà le terrain pour pouvoir entamer l’enlèvement des wagons et la réfection des voies dès que la justice aura terminé son travail.

