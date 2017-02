Journée des gros pulls en Flandre

Nuisances d’avions : la Flandre prévoit un conflit d’intérêt

Syndicats et employeurs manifestent rarement ensemble, mais ce vendredi matin ils se sont rendus côte-à-côte aux gouvernements flamand, bruxellois et fédéral pour réclamer qu’ils trouvent une solution dans le conflit, qui perdure, sur les normes bruxelloises de bruit des avions et les couloirs de vol autour de l’aéroport de Zaventem. Plusieurs milliers d’emplois sont en danger si un accord n’est pas trouvé rapidement, affirment les partenaires sociaux.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Nuisances d’avions : la Flandre prévoit un conflit d’intérêt

Syndicats et employeurs manifestent rarement ensemble, mais ce vendredi matin ils se sont rendus côte-à-côte aux gouvernements flamand, bruxellois et fédéral pour réclamer qu’ils trouvent une solution dans le conflit, qui perdure, sur les normes bruxelloises de bruit des avions et les couloirs de vol autour de l’aéroport de Zaventem. Plusieurs milliers d’emplois sont en danger si un accord n’est pas trouvé rapidement, affirment les partenaires sociaux.