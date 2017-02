L’interdiction de fumer dans les cafés moins respectée la nuit

Deux témoins :"Tout à coup, le train a été violemment secoué"

Quelque 85 passagers se trouvaient ce samedi midi à bord du train qui faisait route vers La Panne et qui a déraillé quelques centaines de mètres après avoir quitté la gare de Louvain (Brabant flamand). Une bonne cinquantaine d’entre eux n’ont pas été blessés, mais ont tout de même été accueillis dans le bâtiment de la police de Louvain. Il y ont reçu à boire et une assistance de la Croix Rouge. Siegfried Evens et Arne Hermans témoignent de ce qu’ils ont vécu à bord du train accidenté.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

