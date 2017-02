Un étranger né en Belgique pourra être expulsé du pays

Le problème des déchets sauvages pas résolu en Flandre

Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation et des amendes toujours plus élevées pour décourager l’abandon de détritus, les déchets sauvages restent un gros problème en Flandre. Ce sont surtout les cannettes et petites bouteilles vides qui sont jetées en masse par terre. Une proposition de consigner les cannettes, pour encourager les consommateurs à les rendre, a échoué suite à l’opposition du secteur des boissons et de la distribution. Il a par contre consacré 9 millions d’euros à de la sensibilisation, sans grand résultat.

