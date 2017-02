Découvrez les rénovations à la gare Bruxelles-Nord

Le passage Rogier de la gare du Nord à Bruxelles a été rénové en profondeur au cours des deux dernières années. Il rouvrait ses portes aux passants et voyageurs ce jeudi. Il a été modernisé, et est notamment mieux éclairé. D’ici 2019, les deux autres passages principaux de la gare devraient faire peau neuve. Infrabel et la SNCB annoncent aussi que le trafic sera totalement interrompu entre les gares Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi le week-end prolongé des 29-30 avril et 1er mai, en raison de travaux d’infrastructure. Malgré un plan de transport adapté, les répercussions seront importantes pour les voyageurs, tant nationaux qu’internationaux.

