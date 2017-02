La "Petite école", projet éducatif pour l’intégration des enfants réfugiés

L'interview intégrale du président Bachar el-Assad

Notre confrère Jens Franssen a réalisé pour la VRT une interview de 12 minutes avec le président syrien Bachar el-Assad à Damas. "Combattre le terrorisme et ceux qui soutiennent les terroristes et créer un dialogue entre les Syriens sur l’avenir du pays, c’est pour le président syrien le seul moyen possible d’obtenir la paix dans son pays. Tant que la Belgique et l’Union européenne soutiendront les rebelles, il n’y aura pas de possibilité pour eux de participer à la reconstruction de la Syrie". (Version originale en anglais sous-titrée en néerlandais)

VRT ???media.video.type.mz_vod???

L'interview intégrale du président Bachar el-Assad

Notre confrère Jens Franssen a réalisé pour la VRT une interview de 12 minutes avec le président syrien Bachar el-Assad à Damas. "Combattre le terrorisme et ceux qui soutiennent les terroristes et créer un dialogue entre les Syriens sur l’avenir du pays, c’est pour le président syrien le seul moyen possible d’obtenir la paix dans son pays. Tant que la Belgique et l’Union européenne soutiendront les rebelles, il n’y aura pas de possibilité pour eux de participer à la reconstruction de la Syrie". (Version originale en anglais sous-titrée en néerlandais)