Soutien au professeur iranien de la VUB condamné à mort

Pourra-t-on jouer au foot dans le parc de la famille royale ?

L’immense jardin qui entoure le palais royal de Laeken devrait devenir un parc public. C’est ce qu’estiment divers partis politiques. Les écolos flamands, Groen, déposeront mardi une résolution à ce sujet au Parlement bruxellois. Le parc à une superficie équivalente à celle de 250 terrains de foot et est entouré d’un mur long de 6 km. Il est réservé au roi Philippe et sa famille. Le souverain y fait régulièrement du jogging ou du foot avec ses enfants. La famille royale apprécie l'intimité et n’ouvre ses serres que trois semaines par an.

