Le Bright Brussels Festival illumine la zone du canal

30 mois de prison requis contre un commissaire de la police

Le procureur du Roi de Malines a requis une peine de 30 mois de prison pour faux en écriture et dix autres mois pour blanchiment, à l’encontre d'un commissaire de la police judiciaire d'Anvers, spécialiste dans la lutte contre la fraude dans le milieu des diamants. Plus de 500.000 euros en diamants et en or avaient été découverts à son domicile.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

30 mois de prison requis contre un commissaire de la police

Le procureur du Roi de Malines a requis une peine de 30 mois de prison pour faux en écriture et dix autres mois pour blanchiment, à l’encontre d'un commissaire de la police judiciaire d'Anvers, spécialiste dans la lutte contre la fraude dans le milieu des diamants. Plus de 500.000 euros en diamants et en or avaient été découverts à son domicile.