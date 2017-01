Une "Madame Butterfly" aussi fragile qu’une poupée

Manifestation à la Bourse contre les restrictions d'accès au territoire US

Quelque 300 personnes ont manifesté lundi midi devant la Bourse de Bruxelles contre le décret signé vendredi par le président des Etats-Unis, Donald Trump, pour interdire pendant trois mois l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen, à l'exception de ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.

