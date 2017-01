Crevits veut réintroduire un pool de profs de remplacement

A Bruxelles aussi, on a accueilli l’année du Coq de feu

Le Nouvel an chinois est synonyme de grande fête familiale en Chine, mais est aussi de plus en plus célébré dans le monde entier, et pas seulement par les expatriés chinois. Pour la deuxième fois, Bruxelles accueillait ce samedi entre la Grand-Place et la place de la Bourse une parade du Nouvel an chinois. En présence du bourgmestre Yvan Mayeur et de l’échevine de la Culture Karine Lalieux, mais aussi de l’ambassadeur de Chine Qu Xing. L’année du Coq est souvent considérée comme difficile, pour l’agriculture.

