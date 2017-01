Cinq ans de prison ferme pour l'homme qui avait fauché Merel De Prins

Vers un contrôle de passagers des Thalys et Eurostar

La Belgique, les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne sont parvenus à un accord concernant le contrôle d’identités des passagers des trains internationaux Eurostar et Thalys. Un groupe de travail devra se pencher sur la mise en œuvre concrète du contrôle du registre des passagers des trains circulant à l'international au départ et à l'arrivée de la Belgique. Le but est d’empêcher des criminels recherchés de prendre ces trains.

