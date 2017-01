Des embryons de chevaux de course vendus sur internet

La plus grande collection de bananes se trouve à Louvain

C’est bien à l’Université Catholique de Louvain, en Brabant flamand, que se trouve la plus grande collection au monde de variétés de bananes. La deuxième plus vieille université d’Europe possède en effet une énorme collection de petites et grandes plantes. Elle existe depuis 30 ans et est devenue le point de référence mondial quand il s’agit de recherche sur les bananes.

