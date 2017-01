Moins d'inscriptions dans les universités flamandes

Le premier livre du Code pénal sera modernisé

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi l’avant-projet de modernisation du Livre I du Code pénal, celui qui a trait à la partie générale. Le Code pénal doit ainsi devenir plus simple, plus cohérent et plus précis. Tous les délits seront classés en 2 niveaux de peines criminelles et 6 niveaux pour les peines correctionnelles, adaptées. Des nouvelles peines sont prévues notamment pour les entreprises. Elles ne peuvent faire de la prison et reçoivent donc uniquement des amendes. Mais des peines alternatives sont également prévues.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

