1,5 million de tonnes de sable aspirées par le vent au littoral

La tempête de vendredi n’a pas provoqué de grandes inondations à la Côte mais la plage a tout de même subi des dégâts. Ces images aériennes du littoral montrent les traces laissées par la tempête. Plus d’un million et de demi de tonnes de sable auraient été aspirées ce qui a formé cette sorte de falaise de plus d'un mètre de haut sur la plage.