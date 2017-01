La Belgique s'est réveillée sous un tapis de neige

Bpost délocalise 200 emplois ICT en Inde

La société belge de traitement de courrier travaillait ces dernières années, dans le domaine ICT, avec une équipe de 200 collaborateurs internes, et des freelances mis à disposition par une centaine de fournisseurs. Elle estime que cette façon de travailler n’est plus viable et invoque des difficultés à trouver des collaborateurs qualifiés en Belgique. Elle recourra à deux sous-traitants indiens pour ses services informatiques. Le ministre de la Poste, Alexander De Croo, et les syndicats regrettent cette délocalisation.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Bpost délocalise 200 emplois ICT en Inde

La société belge de traitement de courrier travaillait ces dernières années, dans le domaine ICT, avec une équipe de 200 collaborateurs internes, et des freelances mis à disposition par une centaine de fournisseurs. Elle estime que cette façon de travailler n’est plus viable et invoque des difficultés à trouver des collaborateurs qualifiés en Belgique. Elle recourra à deux sous-traitants indiens pour ses services informatiques. Le ministre de la Poste, Alexander De Croo, et les syndicats regrettent cette délocalisation.