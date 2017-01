Projet pilote : Anvers première "smart city" de Flandre

Huit centres de sports d’hiver ouverts ce vendredi

L’agence du tourisme de l’Est du pays indique que 8 centres de ski sont accessibles ce vendredi. Dans les Ardennes également, il est possible de s'adonner au ski. Une couche de neige s'est accumulée sur les hauteurs du pays, où plusieurs centres de sports d'hiver sont ouverts. C'est au Signal de Botrange et à la Baraque Michel que le manteau blanc est le plus épais, avec 11cm. Il est possible de faire du ski de fond au Mont Spinette, au Mont Rigi, à Rocherath ou à Losheimergraben. A Ovifat, les amateurs de sensations fortes peuvent dévaler les pistes de ski alpin bleue et verte. La neige devrait perdurer jusqu'à la fin de week-end.

