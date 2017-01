"Kerim est un héros pour nous tous"

Les sons de Bruxelles comme uniques instruments

Le groupe musical bruxellois Konoba et leur DJ R.O. viennent de reproduire leur succès "On our knees", mais en utilisant cette fois uniquement des sons enregistrés dans la capitale plutôt que des instruments de musique. On y retrouve ainsi les bruits du métro et du tram, d’un skateboard, des feuilles d’automne, d’un manège Place Saint-Catherine, d’un luminaire chez un antiquaire. La vidéo montre aussi "les beaux endroits de Bruxelles". Comme la Grand-Place ou l'Atomium. Interview Lieselot Terryn.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Les sons de Bruxelles comme uniques instruments

Le groupe musical bruxellois Konoba et leur DJ R.O. viennent de reproduire leur succès "On our knees", mais en utilisant cette fois uniquement des sons enregistrés dans la capitale plutôt que des instruments de musique. On y retrouve ainsi les bruits du métro et du tram, d’un skateboard, des feuilles d’automne, d’un manège Place Saint-Catherine, d’un luminaire chez un antiquaire. La vidéo montre aussi "les beaux endroits de Bruxelles". Comme la Grand-Place ou l'Atomium. Interview Lieselot Terryn.