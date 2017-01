"La santé du portefeuille avant celle des employés"

"Kerim est un héros pour nous tous"

Kerim Akyil, le jeune Belgo-Turc de 23 ans tué dans l’attentat de la Saint-Sylvestre dans une discothèque à Istanbul, était enterré ce mercredi à Houthalen-Helchteren, la commune limbourgeoise où il vivait avec sa famille. Dans la mosquée de Houthalen, de nombreux amis, voisins et membres de la famille ont pris congé du jeune homme, qui était connu et apprécié. La famille a tenu à enterrer Kerim à Houthalen parce qu’il est né et a grandi en Belgique. Sa mort a choqué beaucoup de monde.

