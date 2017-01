Quand débutent réellement les soldes ?

Le Belge continue à étoffer son compte d’épargne

Bien que les taux d’intérêt soient au plus bas, les Belges continuent à verser de l’argent sur leurs comptes d’épargne. Les 4 grandes banques du pays - BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC - possèdent actuellement 164 milliards d’euros sur des comptes d’épargne. Selon elles, la raison principale de l’engouement pour ces comptes est que l’argent y est immédiatement accessible. D’autre part, des produits tels que les bons de caisse et les obligations rapportent actuellement à peine plus que les comptes d’épargne.

