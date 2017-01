Saint-Nicolas fête ses 800 ans d’existence

3.000 ours polaires ont fait le plongeon à Ostende

Ils étaient 3.000 courageux - soit 2.000 de moins que l’an dernier, en raison du grand froid - à s’être rassemblés dimanche après-midi sur la plage d’Ostende pour le traditionnel plongeon de Nouvel An. Les 5 euros perçus par l’organisateur pour la participation étaient reversés entièrement aux organisations SOS Villages d’Enfants et Make a Wish. L’eau de la Mer du Nord était à 4°C

