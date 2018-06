Le tempo restait soutenu, mais il fallait attendre la demi-heure pour voir la première grosse occasion. Carrasco effaçait son opposant d'un crochet du droit et enchaînait par une frappe du gauche qui donnait l'illusion du but au public du stade Roi Baudouin. Le ballon terminait cependant sa course dans le filet latéral. La fin de la première période était à l'avantage des Portugais. Guedes (40e et 45e), Bernardo Silva (42e) et Gelson Martins (44e) manquaient tour à tour le cadre.

A la pause, Martinez procédait à quatre remplacements d’un seul coup: Fellaini pour Dembélé, Chadli pour Carrasco, Januzaj pour Mertens et Benteke pour Lukaku. Martinez devait rapidement procéder à un nouveau changement, non désiré celui-là: à la 53e minute, Kompany (photo) quittait la pelouse en grimaçant, sans même attendre la montée au jeu de son remplaçant, Boyata. A la 55e minute, Beto privait Vertonghen d'un but pour sa 100e apparition avec les Diables rouges.

Beto était à nouveau décisif sur une percée de Meunier (64e). Un contact entre Quaresma et Courtois provoquait de nouvelles sueurs froides dans le camp belge. En voulant le dribbler, l'ailier portugais écrasait involontairement le bras du gardien, qui restait quelques instants au sol. La dernière occasion de la rencontre était pour Januzaj (89e). Le joueur disputait ses premières minutes en équipe nationale depuis une brève apparition lors de Belgique-Pays de Galles en novembre 2014.

Le bilan de la Belgique face au Portugal est désormais de 5 victoires, 6 défaites et 7 partages. Roberto Martinez doit officialiser pour lundi sa liste de 23 joueurs sélectionnés au Mondial. Mercredi, les Diables rouges affronteront l'Egypte. Le 11 juin, ils termineront leur préparation par un amical face au Costa Rica. La Belgique débutera son Mondial le 18 juin contre le Panama à Sotchi. Elle jouera ensuite contre la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).