Vendredi, après avoir perdu le 1er set au tie-break, David Goffin s'était isolé à 5-0 dans la deuxième manche, qu'il gagnait finalement 6-3 en 31 minutes. Le numéro un belge menait ensuite 3-2 dans le troisième set lorsque la rencontre, disputée sur le Court Suzanne-Lenglen, a été interrompue par la pluie après 1h58 de jeu alors que le Français Gaël Monfils, malade vendredi soir, commençait à montrer quelques signes de fatigue.

Samedi, le Liégeois est très mal revenu dans la rencontre, perdant ses trois premiers jeux de service et concédant le set au Français (4-6). En panne de premières balles et face à un Monfils régulier et agressif, Goffin a une nouvelle fois perdu son service au début du quatrième set (3-1). Volontaire et retrouvant peu à peu son niveau de jeu habituel, le Belge est revenu à 3-3 alors que Monfils montrait de plus en plus de signes de faiblesse.