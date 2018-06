La Grimbergenoise de 24 ans a manqué le coche dans la 2e manche quand elle mena 3-5. Un incident se produisit alors. L'Allemande a cassé sa raquette volontairement. Les deux joueuses ont échangé des mots et la Belge a perdu sa concentration, concédant dans la foulée douze des treize points suivants. Contrainte à disputer le tie-break, Van Uytvanck y a confirmé sa faiblesse dans ce domaine. Menant 2/4, elle n'a pas été en mesure de conclure comme ce fut déjà le cas lors des huit autres jeux décisifs disputés cette saison.

C'est donc Goerges qui aura l'honneur d'affronter en seizièmes de finale la légende vivante Serena Williams, 36 ans, de retour en Grand Chelem après un an et demi d'absence en raison de la naissance de son premier enfant. "J'aurais aimé pouvoir à nouveau me mesurer à Serena", a commenté Van Uytvanck. "J'espère que j'en aurai encore l'opportunité, si elle continue à jouer suffisamment longtemps. Cela dit, je pense que je peux tout de même quitter Roland-Garros la tête haute. J'ai affiché un bon niveau. Je vais désormais tâcher de continuer dans cette voie sur gazon".