David Goffin était soulagé d'avoir réussi à franchir le premier tour aux internationaux de France. "C'est une bonne victoire. Il est clair que lorsque vous êtes mené deux sets à zéro, vous êtes mal embarqué, mais je suis très heureux d'être parvenu à renverser la situation", a déclaré le Liégeois après sa victoire.

"Ce n'était pas facile au début. Je n'étais pas du tout efficace. Je commettais plein de petites fautes sur des balles où je pouvais conclure le point. Je n'ai pas paniqué, car c'était 6-4, 6-4 et j'avais eu plein d'opportunités. Il fallait être un peu plus précis sur les attaques et un peu mieux servir aussi, comme je l'ai fait vers la fin. J'ai réussi à aller chercher un bon troisième set et ensuite j'ai pu prendre l'ascendant pour finir très fort."

Concernant la volonté de son adversaire d’arrêter le match en raison de la faible luminosité, Goffin explique : "Le problème, c'était surtout une tempête, un orage qui allait peut-être arriver. S'il commençait vraiment à faire tout noir, il allait peut-être pleuvoir, mais finalement, la luminosité telle qu'elle était au début du cinquième était tout à fait correcte. En plus, moi, lancé comme j'étais, je préférais évidemment continuer. Finalement, il s'est focalisé là-dessus, il n'a plus trop su se remettre dedans. J'en ai profité."