Environ 330 interventions ont eu lieu tout au long du parcours et 220 au poste de secours de l'arrivée. "Le bilan n'est pas si négatif", a souligné Nancy Ferroni.

"Il y a seulement une vingtaine d'interventions liées à la chaleur et à l'effort intense, donc il semble que les gens avaient bien pris leurs précautions. Ils s'organisent mieux qu'avant peut-être". Une forte chaleur était annoncée avec des orages en fin de journée, mais la pluie avait déjà adouci le ciel en matinée.

En moyenne, 400 à 700 soins sont prodigués lors de cet événement chaque année, soit une intervention toutes les 32 secondes. La Croix-Rouge avait déployé pour l'événement son plus important dispositif de l'année. Au total, 430 volontaires se sont mobilisés sous la direction médicale des Cliniques universitaires Saint-Luc, qui a également amené des équipes médicales.

Un poste de soins était installé à l'arrivée, un second est mis en place dans les vestiaires et douze autres étaient répartis sur le parcours. Une présence médicale était de plus assurée dans le "bus balais" et douze ambulances, deux véhicules sanitaires légers ainsi que trois véhicules médicaux étaient mobilisés pour des interventions à divers endroits du trajet.