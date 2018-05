Une chaleur écrasante débouchant sur des orages en fin de journée est attendue, selon les prévisions météorologiques. L'organisation a anticipé la situation en prévoyant plus de 300.000 bouteilles d'eau qui seront distribuées aux points de ravitaillement. En cas de nécessité, le stock peut encore être gonflé de 50.000 unités.

La Croix-Rouge déploie de plus pour l'événement son plus important dispositif de l'année. Au total, 430 volontaires seront mobilisés sous la direction médicale de la Clinique universitaire Saint-Luc, qui déploie également des équipes médicales. Un poste de soins de l'importance d'un service d'urgence sera installé à l'arrivée, un second sera mis en place dans les vestiaires et 12 autres seront répartis sur le parcours. Une présence médicale sera assurée dans le "bus balais", et 12 ambulances, 2 véhicules sanitaires légers ainsi que 3 véhicules médicaux seront prêts à intervenir. En moyenne, 400 à 700 soins sont prodigués lors de cet événement, soit une intervention toutes les 32 secondes.