Élu par ses pairs, Hans Vanaken a devancé, dans l'ordre, son coéquipier néerlandais Ruud Vormer (272 points) et le Belgo-Brésilien Junior Edmilson (Standard), 23 ans (168 points). Cette saison, le Belge de 25 ans a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues pour les Gazelles. Souvent capital pour les siens et décisif dans les deux rectangles, Vanaken a brillé par sa régularité, parvenant à marquer 14 buts et distiller 17 assists.