Plusieurs supporters ont été admis à l’hôpital samedi soir, encore pendant le match de football de première division (dans le Groupe B des play-offs II) qui opposait l’Antwerp à Saint-Trond. Juste avant le début de la partie, quelqu’un avait en effet lancé depuis les tribunes du stade Bosuil un puissant pétard, qui a fait un bruit sans précédent.

"Nous avons immédiatement vu que cette détonation a surpris tant sur le terrain que dans les tribunes", indiquait Wouter Bruyns de la police anversoise. "Les gens se retournaient abasourdis et se bouchaient les oreilles. Via haut-parleurs, on a annoncé aux supporters que ceux qui éprouvaient des problèmes d’ouïe pouvaient s’adresser au service médical".