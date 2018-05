Alors qu'Anderlecht avait dominé toute la première période avec notamment 5 occasions, c'est le Standard qui a ouvert la marque peu après la reprise via Junior Edmilson (0-1) sur une contre-attaque éclair. Les Bruxellois n'étaient pas encore remis de leurs émotions que le Standard doublait le score.

Edmilson centrait depuis l’aile droite devant le but. Emond, très discret jusque-là, se jette et précède Sa du bout du pied. Sels est à nouveau battu (0-2).

Anderlecht avait cependant encore des ressources et Markovic, qui avait changé de position suite à l'arrivée de Gerkens, centra devant le but où Teodorczyk réussit à marquer (via, via) dans la mêlée (1-2,).

Le match était relancé, mais un nouveau contre du duo Edmilson-Carcela scella définitivement le sort de ce Clasico à la 78e (1-3).

Le Sporting regrettera encore longtemps les occasions manquées en première mi-temps, mais bien jouer ne suffit pas pour gagner un match. Il a perdu la bataille à cause de son inefficacité chronique, et son incapacité à neutraliser jusqu'au bout les meilleurs armes de l'adversaire (Carcela, Edmilson, Emond).

Quant au Standard il a simplement poursuivi sur sa lancée de la Coupe et des succès (19 points sur 24 en P-O I) qui ont suivi.

Il faudra cependant attendre le verdict de Charleroi - Bruges pour tirer des conclusions plus élaborées.