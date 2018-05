Fondé en 1906, le K. Lierse S.K. est l'un des quinze clubs du royaume à avoir été sacré champion de Belgique. Les Pallieters ont décroché leur premier titre de champion en 1932 et en ont ajouté un second à leur palmarès dix ans plus tard, en 1942, pendant la seconde guerre mondiale.

Après avoir quitté l'élite après la guerre, le Lierse, vice-champion en 1935 et 1939, retrouve la 1e division en 1953. Deux ans plus tard, Fons Van Brandt remporte la 2e édition du Soulier d'Or, imité par Lucien Olieslagers en 1959. Les Lierrois décrochent un 3e titre en 1960 et jouent la Coupe des champions la saison suivante, sortis par le FC Barcelone au 1er tour.

En 1969, le Lierse s'offre sa première Coupe de Belgique. Deux ans plus tard, le club atteint les quarts de finale de la 1e Coupe de l'UEFA, éliminé par le Milan AC.

Le Lierse fusionne avec le KVV Lyra, l'autre club de Lierre, en 1972, mais conserve son stade de la chaussée du Lisp et ses couleurs jaune et noir.

Dans les années 70, le Lierse, battu par Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique 1976, voit éclore deux de ses joueurs les plus célèbres: Jan Ceulemans et Erwin Vandenbergh. Meilleur buteur européen (39 buts) en 1981, Vandenbergh décroche le Soulier d'Or 1981, le dernier dans l'armoire à trophée des jaune et noir.