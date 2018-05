Une information pour le moment démentie par le président Marc Coucke et par le Sporting, alors que les mauves viennent de conquérir le titre national qui leur échappait depuis vingt ans, et s'apprêtaient donc à monter sur la scène de la Ligue des Champions.

La mesure, selon Sporza, concernerait aussi l'équipe réserve et les jeunes (U13 et U15). La réaction d'Anderlecht sur twitter ne rassurera qu'à moitié, et encore, les intéressées: "Le club n'a pas encore pris la moindre décision concernant la poursuite des activités de l'équipe des Dames du RSCA. Si nécessaire, il communiquera en temps voulu".

Le nouveau président du sporting, Marc Coucke a pour sa part twitté: "l n'y a absolument rien de décidé concernant l'équipe féminine pour l'année prochaine! La politique de gestion n'était pas parfaite, et toute la direction du RSCA est au travail pour trouver une solution".

Le problème serait essentiellement d'ordre financier, le budget étant insuffisant pour une poursuite des activités.

Plusieurs joueuses anderlechtoises, en particulier Aline Zeler, Laura Deloose, Tine De Caigny, Laura De Neve, Heleen Jaques, Lenie Onzia, Elke Van Gorp, Charlotte Tison, Justine Vanhaevermaet et Sarah Wijnants, sont ou ont été internationales.