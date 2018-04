Patient, Toma Nikiforov a laissé l'initiative à Cyrille Maret en début de combat, concédant même un waza-ari après 1:02 de combat. Le protégé de Damiano Martinuzzi et Frédéric Georgery a conservé son calme et attendu l'ouverture. Elle s'est présentée cinquante secondes plus tard (1:52). Il a placé son ippon imparable, synonyme de médaille d'or et de la Brabançonne, l’hymne national belge.