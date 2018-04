Elise Mertens et Kirsten Flipkens l'ont en effet emporté dans le dernier match de la journée, en double, face à Deborah Chiesa et Jasmine Paolini sur la marque de 6-1, 6-4 en une heure et une minute de jeu.

Plus tôt dans la journée dimanche, Elise Mertens, 17e joueuse du monde, avait conquis le point décisif en écartant aisément l'Italienne Sara Errani, 91e au classement WTA 6-3 et 6-1 en 1 heure 25 minutes.

Samedi, en match d'ouverture, Elise Mertens, 23 ans, avait déjà assumé son statut de numéro 1 belge en dominant Jasmine Paolini (WTA 145), 22 ans, 6-1, 7-5 pour offrir le 1 à 0 aux Belges. Dans la foulée, Alison Van Uytvanck (WTA 50), 24 ans, avait permis à la Belgique de mener 2 à 0 en battant Sara Errani, 31 ans la semaine prochaine: 6-4, 6-7 (6/8), 6-2.

La bande d'Ivo Van Aken, capitaine ad interim après le départ de Dominique Monami, jouera quoiqu'il arrive dans le groupe mondial l'année prochaine, même si le plateau pourrait être porté à 16 nations au lieu de 8 actuellement.

La Belgique avait été contrainte au barrage après sa défaite 3-2 en France au 1er tour du Groupe mondial en février dernier. L'Italie avait pour sa part gagné le droit de disputer cette rencontre en battant l'Espagne 3-2 au 1er tour du Groupe mondial II.