Marc Coucke envisage trois options pour le futur d'Anderlecht: un nouveau stade à Neerpede, une nouvelle enceinte ailleurs à Bruxelles ou la rénovation du stade Constant Vanden Stock. C'est ce que le nouveau président des Mauve et Blanc a déclaré dans une interview pour l'émission "Pano" qui sera diffusée mercredi (21h15) sur la VRT.

Mais d'après le bourgmestre d4anderlecht Eric Thomas, des discussions ont été menées en 2006 avec le Sporting. A l'époque il y avait eu trois pistes : construire un nouveau stade dans la zone industrielle, à Neerpede ou alors agrandir le stade actuel. Le club d'Anderlecht n'était intéressé ni par la zone industrielle, ni par Neerpede et a préféré d'agrandir le stade Constant Vanden Stock. Un permis a été accordé en 2013 et en 2015 mais à cause des discussion sur le stade national rien n'a été fait.

A présent ils reviennent avec une solution qu'ils avaient refusée il y a 11 ans. Mais à présent c'est trop tard. Revenir à ma situation de 2006 c'est impossible. Le site de Neerpede est en effet occupé par d'autres activités sportives où des investissements ont été consentis.