Le quatuor masculin formé par Noam Patel, Hannes Garré, Jonas Anthoon et Bram Geusens a décroché une belle cinquième place avec 29.040 points, avec une chorégraphie sur de la musique de Michael Jackson. L'or est revenu à Israël (30.540) devant la Chine (30.230) et la Russie (30.130).

Samedi, le trio composé par Eva et Anna Hyde et Lena De Moor a terminé sixième avec 27.740 points. La Russie avec Daria Chebulanka, Polina Plastinina et Ksenia Zagoskina a pris la première place avec 30.060 points devant la Biélorussie (29.430) et la Chine (29.140).

La paire masculine formée par Kilian Goffaux et Robin Casse (photo) a fini huitième (26.170). Ici aussi, la Russie s'est imposée grâce à Igor Mishev et Nikolay Suprunov (29.490). La Corée du Nord (29.420) et la Grande-Bretagne (28.950) ont complété le podium.