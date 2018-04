Les hommages se sont multipliés sitôt l'annonce du décès de Michael Goolaerts. Quick-Step, Sky, Mitchelton, Lotto NL, AG2R La Mondiale et d'autres formations ont fait part de leur tristesse, mais aussi des coureurs non engagés dans Paris-Roubaix (Alejandro Valverde) ou fraîchement retraités (Alberto Contador, Fabian Cancellara).

Le président de l'Union cycliste internationale (UCI), David Lappartient, a résumé le sentiment général: "Au nom de l'UCI et de la famille du cyclisme dans son ensemble, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille, à l'équipe et aux proches de Michael Goolaerts, parti trop tôt ce jour."

La direction du Tour de France, qui organise aussi Paris-Roubaix, a également réagi ce lundi. "Nous sommes dans la compassion", a déclaré le directeur du Tour Christian Prudhomme qui a présenté ses condoléances aux proches du cycliste.

Il est également revenu sur la sélection de l'équipe Vérandas Willems, après l'obtention d'une invitation pour la course. "Nick Nuyens (manager de la formation belge) et les coureurs étaient tellement contents, ils avaient tellement le désir d'être au départ et nous étions heureux d'avoir l'équipe de Wout Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross", a commenté Christian Prudhomme.